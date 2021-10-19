Общество

В «ЛНР» пригрозили Украине отключением российского газа

Никакой официальной позиции Кремля не последовало

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Правительство «ЛНР» грозиться перекрытием со стороны Российской Федерации поставок газа в Украину. В «ЛНР» пригрозили украинской стороне из-за задержания военными ВСУ члена НВФ Андрея Косяка. Об этом сообщил «представитель ЛНР в ТКГ» Родион Мирошник, передает УРА-Информ.

«Сейчас мы выбираем практически весь политически-дипломатический арсенал для того, чтобы вернуть похищенного человека. Россия может принять меры если решит, к примеру, перекрыть поставки газа, электроэнергии, угля. Также условием встречи в нормандском формате является возвращение Андрея Косяка», — заявил Мирошник.

Ранее сообщалось, что украинское правительство изучает возможность импорта газа из Румынии. 

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