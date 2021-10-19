Здоровье

Донецкий медик назвал основную причину высокой смертности в ОРДЛО из-за COVID-19: и это не нехватка медиков и мест в больницах

Хирургом-онкологом из Донецка Николаем Пивоваровым было рассказано о сложности ситуации с лечением короновируса в ОРДЛО.

Время чтения: 47 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С его слов, в ОРДЛО наблюдается нехватка кислорода в реанимациях, особенно когда дневная госпитализация составляет более ста пациентов, которым он нужен. Но это не главная проблема высокой смертности от коронавируса в ОРДЛО. Он сделал уточнение:

«В стационарах на данный момент мест с постоянной кислородной поддержкой мало. Но основной проблемой на сегодня, можно считать то, что из-за массового приёма антибиотиков у людей наблюдается появление устойчивой абсолютно ко всем видам антибиотиков внутрибольничной инфекции. Мы имеем подтверждённые официальные факты того, что большинство больных ,переживающих острый период, умирают именно от этой инфекции».

Также он добавил:

«Моё мнение, если человек уже переболел ковидом, ему маску можно не носить. То же касается и людей, находящихся на улице. Так как те, кто всё время носит маску и не выходит на улицу, ослабляют свой иммунитет, а это приводит к негативным последствиям».

Напомним, ранее сообщалось, Пушилин выступил с требованиями к Украине и ОБСЕ: «Категорически недопустимая ситуация».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Добро пожаловать в ад: волонтер рассказала о катастрофической ситуации с коронавирусом в Харькове

Украинским волонтёром Лесей Литвиновой, которая предоставляет помощь коронавирусным больным, была была озвучена информация о стремительно ухудшающейся обстановке с заражениями на COVID-19 в Харькове.

В Украине будут вакцинировать детей от COVID-19

Начальником главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киев Олегом Рубаном было заявлено что прививать детей необходимо уже сегодня.

Когда нужно делать прививку, переболевшим COVID-19: главный санитарный врач

Со слов главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, учёными доказано, что вакцины против коронавируса не оказывает никакого действия на РНК или ДНК, генома людей и считается безопасной.

Стала известна стоимость места под ИВЛ в больницах ОРДО

Как стало известно из телеграмм-канала «Донбасский кейс, в так называемой «ДНР» в медицинских учреждениях услуги подключения к искусственной вентиляции лёгких для тяжело больных пациентов стали платными. И стоимость услуги впечатляет.

Учёные назвали дату, когда COVID-19 не будет опасным и станет обычной простудой

Коронавирус уже поразил за два года более 232 миллиона людей по всему миру и унёс жизни почти 4,7 миллионов, заражённых этим вирусом.

Гиркин дал совет как выжить в ОРДЛО: ситуация с коронавирусом на пределе

Ситуацию с коронавирусом в ОРДЛО можно читать катастрофичной.