Донецкий медик назвал основную причину высокой смертности в ОРДЛО из-за COVID-19: и это не нехватка медиков и мест в больницах

Хирургом-онкологом из Донецка Николаем Пивоваровым было рассказано о сложности ситуации с лечением короновируса в ОРДЛО.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С его слов, в ОРДЛО наблюдается нехватка кислорода в реанимациях, особенно когда дневная госпитализация составляет более ста пациентов, которым он нужен. Но это не главная проблема высокой смертности от коронавируса в ОРДЛО. Он сделал уточнение:

«В стационарах на данный момент мест с постоянной кислородной поддержкой мало. Но основной проблемой на сегодня, можно считать то, что из-за массового приёма антибиотиков у людей наблюдается появление устойчивой абсолютно ко всем видам антибиотиков внутрибольничной инфекции. Мы имеем подтверждённые официальные факты того, что большинство больных ,переживающих острый период, умирают именно от этой инфекции».

Также он добавил:

«Моё мнение, если человек уже переболел ковидом, ему маску можно не носить. То же касается и людей, находящихся на улице. Так как те, кто всё время носит маску и не выходит на улицу, ослабляют свой иммунитет, а это приводит к негативным последствиям».

Напомним, ранее сообщалось, Пушилин выступил с требованиями к Украине и ОБСЕ: «Категорически недопустимая ситуация».