Пандемия COVID-19: число заболевших за сутки приблизилось к 19 000 человек

Госпитализировано 4633 человека

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По состоянию на 14 октября на территории Украины было зафиксировано еще 18 881 новых случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отметили в ведомстве, заболели 1748 детей и 368 медработников.

Также за прошедшие сутки на территории украинского государства было госпитализировано 4633 человека, скончались — 412, людей, а выздоровели 7630 человек.

Известно, что за последние сутки было проведено 117 246 тестирований на наличие вируса.

За последние сутки, как уведомили в Минздраве, наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового типа было зарегистрировано в Харьковской (1665), Днепропетровской (1232), Одесской (1191), Львовской (1132) и Житомирской (1107) областях.

Ранее сообщалось, что жителям оккупированных территорий украинского Луганска, которые старше 65 лет напомнили об обязательном соблюдении режима самоизоляции.