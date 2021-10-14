Корабль ВМС Украины тонул в Черном море

Аварийную ситуацию удалось стабилизировать

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В районе острова Змеиный в Черном море при выполнении планового задания получило повреждение судно ВМС Украины U-811 «Балта». К спасению судна были привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушных судна. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-служба ВМСУ.

«В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть», — отметили в ВМС.

Аварийную ситуацию, как отметили в ведомстве, удалось стабилизировать.

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