Общество

В «ДНР» активно пропагандируют антивакцинаторские настроения: что происходит

«Власти» не предпринимают абсолютно никаких усилий в направлении популяризации вакцинации

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В «ДНР» увеличивается количество людей, которые категорически настроенные против массовой вакцинации в «республике». При этом, противников прививок будет становиться все больше.

Источник сообщает, что «власти» не предпринимают абсолютно никаких усилий в направлении популяризации вакцинации. Это связано с тем, что после первой небольшой партии российской вакцины в «ДНР» больше так и не было поставок, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Также источник отмечает, что в местных пабликах идет активное обсуждение и осуждение того, что происходит в России – многие считают антиковидные меры маразматическими. Также среди местногонасиления активно тиражируется мнение донецкого врача, который высказался резко против массовой вакцинации в период эпидемии.

Николай Пивоваров, врач-онколог, торакальный хирург Республиканского центра имени Бондаря, считает, что «наличие антител к инфекции в крови не является гарантией того, что организм защищён от самой инфекции, особенно если эти антитела сформировались не в результате болезни, а из-за вакцинации, в результате которой не формируется полноценный иммунный ответ».

Ранее мы сообщали, что в Минздраве дали прогноз по коронавирусу, ситуация стабилизируется только к 2023 году.

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