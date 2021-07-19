Конец ограничений: англичане массово празднуют

Англия вступила в завершающую стадию восстановления после локдауна

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В Англии сняты практически все ограничения, связанные с коронавирусом. Местные не скрывали своей радости по этому поводу и первый день без ограничений провели массовыми празднованиями.

Англия вступила в завершающую стадию восстановления после локдауна, что означает почти полную отмену ограничений, связанных с коронавирусом, пишет УРА-Информ.

Молодые британцы не скрывали своей радости по поводу окончания карантина. Они устраивали вечеринки и празднования на улицах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал и впредь проявлять осторожность при переходе к заключительному этапу восстановления после локдауна в Англии и провести вакцинацию, если кто-то еще этого не сделал.

Правительство также рекомендует продолжать носить маски в людных общественных местах, даже если в этом больше не будет необходимости.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве дали прогноз по коронавирусу, ситуация стабилизируется только к 2023 году.