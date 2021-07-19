Общество

Из «ДНР» бегут даже таксисты: стала известна причина

Причин таких действий много

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Из «ДНР» в последнее время выезжают представители различных профессий. Ранее сообщалось о горняках, а теперь такая судьба настала и для водителей такси.

Гонит таксистов на поиски более выгодного места для своей деятельности низкая платежеспособность населения и комендантский час. Местный водитель рассказала, что значительная часть его коллег переезжает на работу в Ростов-на-Дону и Таганрог, а также на курорты Крыма и Кавказа, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

 «Многие, конечно, на сезон едут. Но кто-то и навсегда. Слышал, в некоторых донецких такси чуть не на треть уменьшилось число машин», — сказал таксист.

Также он жалуется на то, что возникли проблемы у тех таксистов, кто обслуживает клиентов на машинах среднего уровня комфорта и ниже. Якобы службы такси Донецканачали использовать алгоритмы российской системы Яндекс-такси. В ней приоритет отдается машинам класса «премиум» — водители на «Ланосах» и других скромных авто остаются не при делах.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО ждут на границе с РФ почти сутки.

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