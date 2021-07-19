В Минздраве дали прогноз по коронавирусу: ситуация стабилизируется только к 2023 году

Ситуация пока не стабильная

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После первых случаев коронавирусной инфекции никто не мог предположить, что она будет таких масштабов. Сейчас уже делают вакцинацию от этого вируса, но появляются все новые и новые штаммы, что может негативно повлиять на то, чтобы полностью победить пандемию.

Уже сейчас существует большая разновидность штаммов коронавируса. До конца года может появится новые более сильные и агрессивные версии, так как вирус мутирует. В Министерстве здравоохранения Украины дали прогноз по поводу того, чего ожидать в борьбе с ковид-19. Там предполагают, что быстрого окончания «войны с эпидемией» не стоит ждать, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

По прогнозам специалистов только к 2023 году ситуация может частично стабилизироваться. Проблема в том, что сейчас власть не усиливает медицинский кейс в Украине, что может печально закончится с увеличением смертности среди населения, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что в очередных странах растет число случаев заражения вариантом Дельта.