«ЛНР» будет бесплатно лечить русскоязычных украинцев: что придумала «республика»

Очередная странная новость от «республики»

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Так называемые «власти» «ЛНР» продолжают делать странные заявления. Так «власти» утвердили программу по оказанию бесплатной медицинской помощи русскоязычному населению Украины на 2021 год.

«Основной целью программы является создание условий, обеспечивающих доступность и качество оказания медицинской помощи населению районов Донбасса, временно находящихся под контролем Украины», — говорится в сообщении, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Бесплатно будет осуществляться помощь при родовспоможении, онкологии, имплантации интраокулярных линз, эндопротезировании, амбулаторной и стационарном лечении.

Источник отмечает, что это просто популизм и издевательство, ведь жители ОРЛО часто лишены элементарной медицинской помощи — километровые очереди в поликлиниках, жесткий дефицит узких специалистов, которые разбежались кто в Украину, кто в РФ.

Местные жители отмечают, что все необходимо покупать в больницах самому от лекарств до рулона туалетной бумаги и моющих средств. Операция среднего уровня сложности обойдется в несколько десятков тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО жалуются на российские паспорта.