Порошенко во время президентства дал команду зачистить весь компромат на Медведчука

Бывший президент хотел уничтожить компромат на кума Путина

Время чтения: 43 Секунд

Собранный компромат по поводу действий пророссийского политика и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука появился не сейчас. Отмечается, что он был еще у предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

Однако пятый президент не только его не использовал, но и дал распоряжение полностью его зачистить, чтобы на Медведчука не было никакой негативной информации, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что Пётр Порошенко будучи президентом дал указание экс-Главе СБУ зачистить все данные по Медведчуку. Все аудиозаписи и наружное наблюдение было подчищено, а в папках остались только пустышка», — пишет источник.

В тоже время он добавляет, что сейчас Петро Порошенко находится в растерянном состоянии. Лидер «Европейской Солидарности» не знает какие аудиозаписи ещё существуют и будут опубликованы в будущем. Бывший глава государства не предполагал, что ситуация может пойти таким путем.

Ранее мы сообщали, что Медведчук прибыл к Генпрокурору.