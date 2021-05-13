Спорт

Динамо — Заря: где смотреть финал Кубка Украины

Сразу два телеканала в Украине покажут встречу

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Сегодня, 13 мая, в Украине официально завершается очередной футбольный сезон. В Тернополе на стадионе Романа Шухевича в финале Кубка Украины сыграют киевское «Динамо» и луганская «Заря».

После этого матча впереди у украинских футболистов подготовка к чемпионату Европы и само Евро-2020, которое должно было состояться еще прошлым летом, но было отменено из-за пандемии коронавируса. «Динамо» и «Заря» подходят к этому поединку в хорошем настроении. Киевляне впервые за несколько лет выиграли золотые награды, а луганский клуб снова завоевал бронзу, пишет УРА-Информ.

Матч «Динамо» – «Заря» начнется в 19:00 по киевскому времени. В Украине его можно будет увидеть сразу на двух телеканалах UA Перший и ТК «Футбол-1».

По предварительной информации зарубежные телеканалы не будут показывать эту встречу, поэтому финал Кубка Украины можно будет увидеть исключительно на украинских телеканалах.

В живую матч на стадионе смогут увидеть около трех тысяч болельщиков. При этом на футбол смогут попасть только по пригласительным, в свободной продаже билетов не было.

Ранее мы сообщали, что Ахметов сделал смелое заявление.

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