Общество

В «ЛНР» тарифы на воду выше чем в Крыму: в ОРДО ситуация лучше

С первого февраля местным жителям придется платить 54,04 рубля за кубометр воды

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Чиновники в так называемой «ЛНР» часто хвастаются, что у них тарифы на коммунальные услуги намного ниже, чем в Украине. Таким образом, властям удается «снять социальную напряженность» из-за очередного повышения, которое произошло с первого февраля.

В тоже время ситуация в ОРЛО с коммуналкой не самая радужная. С первого февраля стоимость тарифов на воду (водоснабжение + водоотведение) в ЛНР составляет 54,04 рубля за кубометр, а это больше, чем в Крыму и ОРДО, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал тайны луганской республики.

Отмечается, что в так называемой «ДНР» цена тарифов на воду (водоснабжение + водоотведение) составляет 25,1 рубля. В тоже время в аннексированном Крыме стоимость тарифов на водоснабжение и водоотведение – 49,87 рублей, при этом на полуострове большие проблемы с поставкой воды.

«Т.е. на данный момент тарифы на воду в «ЛНР» даже дороже чем по Республике Крым. Возникает вопрос об обоснованности таких тарифов», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО поднимают цены за коммуналку.

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