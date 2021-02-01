Ослабление карантина: Шмыгаль заявил о такой возможности в отдельных регионах

В Украине впервые за долгое время количество «активных» больных коронавирус в Украине опустилась ниже 200 тысяч

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании с президентом государства Владимиром Зеленским заявил о возможности ослабления карантинных ограничений, которые были введены ранее, в отдельных регионах. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

«Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно больше ослабление карантинных мероприятий — до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение», отметил глава правительства.

Впервые за долгое время, как отметил Шмыгаль, количество «активных» больных коронавирусной инфекцией в Украине опустилась ниже 200 тысяч. Однако, за последнюю неделю выросло количество госпитализированных граждан страны. В медицинские учреждения обратилось 12 147 человек против 11 630 позапрошлой неделе.

«На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни», — посетовал премьер.

Ранее сообщалось, что поставка на территории украинского государства вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения производства Pfizer-BioNTech в пределах COVAX будет осуществлена с привлечением частных логистических операторов.