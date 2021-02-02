Политика

Мы аннексируем эти территории — Жириновский

Очередные скандальные слова российского политика

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Российская Федерация может аннексировать новые территории Украины. Такое мнение можно сделать после слов скандального российского депутата, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Он в очередной раз выступил со скандальным заявлением. Политик заявил, что Украину снова нужно разделить, при этом часть независимой страны войдет в состав Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

Комментируя так называя «Русский Донбасс», Жириновский заявил, что эта территория должна «вернуться» в состав России.

«Если Запад будет слишком враждебно относится к России и к русским, и тем более применением оружия, мы аннексируем эти территории» — смело заявил Жириновский, добавив, что Украине следует забыть не только про Крым, но и Луганск и Донецк.

Дальше скандальный политик начал делать очередные странные заявление по поводу того, что различные страны просто «разберут» Украину на куски.

«Мы будем понемногу «откусывать» территории от Украины, и разделим ее с другими пограничными государствами. То есть, венгры заберут себе Закарпатье, румыны – Буковину, поляки – Львов, белорусы – Север Украины, а мы – Юго-Восток. Следовательно, Украине – конец», — заявил Жириновский.

Ранее он заявлял, что Украина является американской колонией.

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