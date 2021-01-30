В РФ не верят в восстановление привычной жизни на Донбассе

Президенту РФ Владимиру Путину «уже дали и папку, в которой записали, сколько денег потребует Донбасс из российского бюджета»

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Ресурсы Российской Федерации называют политическим блефом разговоры о возможном присоединении временно оккупированных территорий восточной Украины к России. В РФ считают, что разговоры о присоединении территорий ОРДЛО к РФ были начаты для того, чтоб отвлечь внимание россиян от скандала вокруг отравленного российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ресурс РФ.

«По всем документам, в т. ч. и международным, Россия признает их „особыми районами Украины“. Хотели бы присоединить — сделали это весной 2014-го, когда Украиной, как это ни горько слышать украинцам, можно было крутить как хочешь» — отмечают в издании.

Также эксперты утверждают, что присоединение территорий ОРДЛО будет значить для России усиление давления с Запада, в особенности тогда, когда к власти в США пришел Джо Байден.

«Вполне можем получить санкции не только на российский госдолг, на отключение от СВИФТ, но и на продажу нашей нефти. Американцам и всем нефтедобытчикам мира это будет только на руку. Цены взлетят до $ 80 за баррель выше, США быстро нарастят свою нефтедобычу с нынешних 11 млн. баррелей в сутки до 15 млн., остальную часть российского экспорта закроет С. Аравия и другие страны ОПЕК» — отмечают паблики.

«Прямо о судьбе Донбасса Россия сказала год назад, когда начала массово выдавать российские паспорта: езжайте в Россию, мы вас здесь ждем. Шансов восстановить нормальную, даже на довоенном уровне 2013 года, у ЛДНР нет в ближайшие десятилетия. Да это понимают и сами донбассцы, массово покидая эту несчастную территорию Новых Темных веков» — отмечают эксперты относительно присоединения Донбасса к РФ.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что об обмене пленными с представителями незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛДНР» можно договариваться только на уровне государства.