Общество

Гайдай рассказал, что сейчас происходит в Северодонецке

В городе продолжаются бои.

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Украинские военные продолжают сдерживать российскую армию в Северодонецке. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал о том, что в уже Лисичанске опасно даже в центральных районах, так как туда достает российская артиллерия. Именно на одной из центральных улиц Лисичанской вчера после артиллерийских обстрелов погиб местный житель. Раненую в городе женщину госпитализировали сразу в Черновцы, пишет УРА-Информ.

Также по словам Гайдая враг пытался продвинуться в направлении Устиновки, однако украинские защитники отвергли оккупантов. Не имело успеха и наступление противника близ Тошковки.

Гайдай также добавил, что повреждено несколько многоэтажек. Однако больше всего разрушений во Врубовке и Золотом. Там повреждено 25 домов. Из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку.

Ранее Генштаб опубликовал новые данные по ситуации в Северодонецке.

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