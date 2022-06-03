ВСУ предупредили, на что может пойти Кремль в Украине: детали тревожного заявления

Россия может усилить ракетные удары по Украине, используя так называемый «сирийский опыт». Стоит отметить, что это является прямой угрозой для населения государства.

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Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

В ближайшее время российские военные смогут использовать так называемый «сирийский опыт» на Украине. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, ситуация складывается таким образом, что приоритетными задачами для противника на ближайшее время могут стать:

– увеличение применения авиационных и ракетных ударов по территории Украины,

– продолжающееся уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и мирных жителей, в том числе воздушными и ракетными ударами.

«Это так называемый сирийский опыт», — сказал Алексей Громов.

Он добавил, что будущей целью России может быть окружение и уничтожение союзных украинских сил. Противник попытается создать сухопутный коридор с Ростовской областью на временно оккупированной территории Крыма и будущего Приднестровья. РФ попытается лишить Украину доступа к Черному и Азовскому морям.

Напомним, мы должны быть готовы к долгой войне в Украине – генсек НАТО.