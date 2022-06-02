Общество

«Кто-то просил нас защищать?»: в ОРДО прозрели, что Донбасс не «спасают»

Они возмущены тем, «спецоперация по «осбождению» Донбасса только больше усугубила положение и количество жертв

Время чтения: 57 Секунд

Жители временно оккупированных территорий Донецка жалуются, что местный «главарь» НВФ Денис Пушилин еще три месяца назад начал вывозить их на «эвакуацию», пообещав, что война совсем скоро закончится, однако она только усугубилась. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«За эти 8 лет было и страшно, и тяжело. Но все равно было относительно тихо последние пару лет. Люди начали строиться, делать ремонты. Зачем это было все начинать? Кто-то просил нас защищать? Просто уже накипело. Мужчин позабирали, дай Бог, чтоб вернулись живыми домой», – уточняют дончане.

Также жители ОРДЛО уточнили, что не нужно было пытаться захватить другие регионы суверенной Украины, если даже оккупированные территории Донбасса Россия не в состоянии обеспечить.

«Извините, зачем мне ваше Запорожье, Херсон, Харьков? Остановите войну в Донецке. Решайте свои политические проблемы в Киеве, в Москве. Дайте нам жить спокойно», – негодуют местные жители.

Жители ОРДЛО начали прозревать, а пелена российской пропаганды уже спала.

«Дежавю какое-то. Донецк второй раз оказался ширмой, не защита Донбасса, а повод», – отметил житель Донецка.

Ранее сообщалось, что в данный момент проведение «референдума» на оккупированном украинском Донбассе о вхождении территорий Донецкой и Луганской областей в состав РФ невозможен. 

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

ВСУ втянули врага в ловушку в Северодонецке, – Арестович

Эту информацию пока не подтвердили власти Луганской области

“Пусть Пушилин помогает”: дончане отказываются поддерживать мобилизованных в ОРДЛО

В 2014 году «ребята сами шли служить», а потом, когда к «власти» пришел Пушилин, все «разбежались»

«Референдума» не будет: в РФ снова “кинули” Донбасс

В Кремле вновь обвинили Украину

В Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта

Есть пробитие

«Наорали, увольняют, бросили, как мясо»: оккупанты обижены на свое руководство

Также никаких выплат не получают и «добровольцы», которых «бросили, как мясо, на передовую»

Оккупанты назвали цели, которые первоочередно «необходимо уничтожить» в Украине

Это необходимо сделать предотвращения поставок иностранной военной техники на Донбасс