Общество

Рейтинг самых больших друзей Украины: топ-20 от Forbes

Первое место в рейтинге заняла Польша.

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После вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля десятки стран начали помогать в той или иной степени Киеву. Forbes проанализировал действия каждой страны и составил список наиболее дружественных для Украины государств.

Рейтинг был составлен по нескольким параметрам. В нем учтены голосования на Генассамблее ООН за вывод российских войск, введение санкций против России и закрытия для нее воздушного пространства, признание Геноцида России/СССР против Украины, высылку российских дипломатов, включение Россией в список враждебных стран, участие в конференции в поддержку Украины на базе Рамштайн, объем помощи Украине по оценке Kiel Institute в денежном выражении и как часть от ВВП, а также визиты высших должностных лиц Украины с 24 февраля по 30 мая, пишет УРА-Информ.

В первую тройку вошли Польша, США и Эстония. Отметим, что в рейтинге нет Грузии, которая на словах поддерживает Украину, но не принимает мер против страны-агрессора.

Ранее мы сообщали, что Зеленский раскрыл правду о потерях Украины во время войны с Россией.

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