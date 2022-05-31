Экономика

В РФ начинаются серьезные проблемы: в интернете раскрыли, что происходит с отраслями внутри страны

Стало известно, что экономическое падение Российской Федерации будет уже очень сложно остановить. В сети обратили внимание на ситуацию с НДС, которая на сегодняшний день взбудоражила умы целого ряда экспертов.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что поступления от налога на добавленную стоимость в государственный бюджет России уже обвалился в два раза. Он снизился с 746 миллиардов рублей до 405 по состоянию на апрель 2022 года.

По мнению блогера по имени «Профессор Преображенский» обвал НДС  свидетельствует о плачевных показателях объема реализованных товаров, а также услуг. Это, в свою очередь, означает тот факт, что рынок РФ фактически обваливается, как и вся экономическая система государства.  

«Уже есть спад и по отраслям. Черная металлургия в мае – 40%. На этом фоне другие тоже сдают. Отрасль за отраслью терпят крах. Такого даже в ранних 90-х не было. Путин уничтожает Российскую Федерацию. Притом делается это под радостные ликования большей части россиян», – заключил блогер.

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