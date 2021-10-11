Общество Экономика

Рост цен на продукты в ОРДЛО: во всем замешано «правительство республики»

Виновата приближенная к «властям» частная компания

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Блогер из оккупированного украинского Донецка с ником «военкор Руденко» заявил, что значительное подорожание продуктов в ОРДЛО стало результатом монополии на поставку через единственную дистрибьюторскую фирму, которая ранее получила согласие на поставки от «правительства республики». Об этом он написал в своем Телеграм-канале, передает УРА-Информ.

«В Донецке созданы такие условия, что все продукты питания идут через эту фирму и даже как-то были выделены деньги на продуктовую безопасность, опять же на эту фирму. Не берусь утверждать куда деньги делись, но когда выделяются средства частной компании для урегулирования рынка, это по меньшей мере странно», — отметил местный блогер.

Также он сообщил и название компании, ней стала некая ООО «Мастер-Торг».

«Ну и как результат, нынешний рост цен на продукты питания в 30%! Видимо «урегулировали»рынок», — добавил «военкор».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на территории РФ закупочная стоимость картошки выросла за год с 11,2 до 30 рублей.

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