В Украине ожидается повышение стипендий: сколько получат студенты

На данный момент минимальная академическая стипендия в учебных заведений 3−4 уровней аккредитации составляет 1 300 гривен

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В 2021 году на территории украинского государства будут повышены стипендии для украинских студентов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает УРА-Информ.

«Правительство примет изменения по размерам стипендиального обеспечения учеников учреждений профессионального образования, студентов профессионального предвысшего образования и высшего образования. Это означает, что стипендии для студентов будут повышены», — отметил Шмыгаль.

У студентов учреждений профтехобразования, как уточнил Шмыгаль, выплаты возрастут в 2,5 раза, у студентов вузов — не менее, чем в 1,5 раза.

Ранее сообщалось, что фонд «Единый Донбасс» провел два заседания и уже отчитался об итогах проделанной работы. Там уточнили, кто из обратившихся в «ведомство» получил материальную помощь. Известно, что в фонде удовлетворили около 20% из поданных заявлений.