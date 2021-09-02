Политика

«Формат с привлечением США»: Зеленский рассказал подробности разговора с Байденом по Донбассу

Зеленский предложил США новый формат переговоров

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Глава украинского государства Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом предложил второму присоединиться к урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УРА-Информ.

Гарант украинской Конституции предложил Байдену новый формат ведения переговоров по урегулированию вооруженного конфликта с Российской Федерацией. Ранее Зеленский не говорил напрямую с американской стороной о таком формате ведения переговоров.

«По Донбассу. Я предлагал форматы с привлечением представителей США на уровне президента в формат урегулирования войны на Донбассе. США будут думать над моим предложением. До встречи я не передавал деталей», — отметил Зеленский.

Зеленский на вопрос журналистов о том, будет ли создан такой формат, ответил: «Какой-то формат».

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский считает «настоящим мужским разговором» свою встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

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