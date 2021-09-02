Аттракцион невиданной щедрости: в «ДНР» отчитались, кому выдали материальную помощь

Суммы, которые получили нуждающиеся, в «фонде» не озвучили

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Так называемый фонд «Единый Донбасс» провел два заседания и уже отчитался об итогах проделанной работы. Там уточнили, кто из обратившихся в «ведомство» получил материальную помощь. Известно, что в фонде удовлетворили около 20% из поданных заявлений. Об этом пишут СМИ ОРДО, передает УРА-Информ.

Как сообщается, фонд «Единый Донбасс» был организован для того, чтобы оказывать материальную помощь гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Однаку, сложное финансовое положение ещенеобходимо подтвердить документально.

«Рассмотрено 1 890 комплектов документов. Одобрено на получение единовременной помощи 376 комплектов документов, где подробно описана трудная жизненная ситуация и предоставлены все необходимые подтверждающие документы», — сказано в отчете фонда.

Стоит отметить, что 376 из 1 890 заявителей — это даже немного меньше 20%. И вправду, невиданная щедрость со стороны «правительства». При этом, суммы, которые получили нуждающиеся, в «фонде» не озвучили.

Ранее сообщалось, что украинская компания Энергоатом, а также американская компания Westinghouse Electric подписали совместный меморандум о строительстве атомных энергоблоков на территории украинского государства.