Общество

В Украине грядет резкое похолодание: названа дата

Средняя месячная температура воздуха в сентябре обычно составляет 13−17°

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На территории Украины ожидается существенно похолодание уже в ближайшие дни. Об этом в интервью «Обозревателю» рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает УРА-Информ.

«После 2 сентября по всей территории Украины воздушные потоки поменяются на северо-западные. За счет этого будет достаточно ощутимое снижение температуры», — отметила синоптик.

Также известно, что в Киеве в ночные часы температура уже может быть +9… +12 градусов. На западе и севере украинского государства будет чуть прохладнее, а южных областях будет немного теплее.

«Начиная с 3 сентября, в дневные часы температура может быть довольно комфортной — до +20 градусов в центральных областях, до +17 градусов в северных областях. Но в ночные часы будет уже довольно прохладно», — добавила Птуха.

Сентябрь, как в общем прогнозируют украинские синоптики, на территории страны будет почти в пределах климатической нормы. Стоит отметить, что средняя месячная температура будет держаться на уровне 14−18°, а в Карпатах 11−12°.

«Месячное количество осадков ожидается 34−70 мм, в Карпатах местами 87−103 мм, что в пределах климатической нормы», — добавила она.

Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий на территории украинского государства, а также из-за технических перебоев задерживается ряд поездов. 

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