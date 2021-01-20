«Власть» на Донбассе будет сдавать в аренду украинскую шахту: что известно

Местное правительство планирует сдавать шахту имени Калинина на максимально возможный срок

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Незаконные «власти» временно неподконтрольных украинскому правительству территорий восточной Украины планируют передать в аренду имущественный комплекс шахты им. М. И. Калинина. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на официальный сайт «правительства ДНР».



Местное правительство планирует сдавать шахту имени Калинина на максимально возможный срок, то есть на 49 лет с правом пролонгации. «Оценили» шахту в 84 556 586 рублей, в долларовом эквиваленте это равняется одному миллиону 150 тысячам долларов.

Известно, что в условиях арендного договора украинской шахты на неподконтрольных территориях оговорено обязательное условие договора аренды, обеспечение углем работников, пенсионеров, членов их семей.

Ранее сообщалось, что в ОРЛО приехала очередная проверка из Российской Федерации. Источник отметают, что в «республику» на этот раз приехали очень важные люди.