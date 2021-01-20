Россию возвращают в состояние Советского Союза — эксперт

Эксперт рассказал, что ждет Алексея Навального

Время чтения: 50 Секунд

Российская Федерация продолжает идти в направлении Советского Союза. Такое мнение выразил российский политолог Дмитрий Орешкин.

Эксперт отмечает, что речь идет о задержании оппозиционера Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. Орешкин отметил, что уголовное «дело Ив Роше», где Навальный проходит как фигурант, уже опротестовано в Европейском суде по правам человека. Однако России это не важно, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Более того, они понимают, что, возможно, последуют санкции. И это тоже их не останавливает. Это означает, что Россию возвращают в состояние Советского Союза, вражды со всем окружающим миром под разговоры о русофобии, в страну за железным занавесом и так далее», — подчеркнул эксперт.

Также он поделился своим мнением по поводу ситуации с запланированными акциями в поддержку навального, которые запланированы на 23 января. Он считает, что как только выйдет народ на улице российский режим сразу их арестует.

Он также отметил, что на протяжении двух-трех месяцев все уже забудут о Навальном и он пропадет из фокуса внимания.

Ранее мы сообщали, что Навального ждет пожизненный приговор.