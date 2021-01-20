В Украине могут ввести паспорт вакцинации: что известно

В стране появится новая база

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В Украине могут создать специальную базу, куда будут вносить граждан Украины, которым сделали вакцину от коронавируса. Позже по этой базе врачи смогут выдать справку о прививках.

Главный санврач Виктор Ляшко в эфире «Украина 24» отметил, что такая база позволит оперативно выдавать справки о прививках, когда на международном уровне введут паспорта вакцинации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Ляшко отметил, что государство заинтересовано в бесплатной вакцинации населения. В тоже время, по предварительным данным, украинцы в свободной продаже смогут приобрести за собственные деньги не ранее второго полугодия 2021 года. При этом он отметил, что власть сделает все возможное, чтобы совершеннолетние украинцы бесплатно получили две дозы вакцины.

«На первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации на деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодие 2021, но и то не факт», – сказал Ляшко.

Ранее стала известна дата начала вакцинации от коронавируса в Украине.