11:16 12.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Марта Костюк вновь обновила личный рекорд в рейтинге WTA – ФОТО

Юная украинка Марта Костюк обновила личное достижение, поднявшись на 184 место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Марта Костюк вновь обновила личный рекорд в рейтинге WTA – ФОТО

Об этом сообщается на сайте организации.

Также близка к повторению личного рекорда и Даяна Ястремская, которая эту неделю начинает на 166 позици, рекорд которой - 164 место.

К слову, по итогам игровой недели сезона, во время которой турниры серии WTA не проводились, больших изменений в рейтинге не последовало. Многие теннисистки принимали участие в матчах Кубка Федерации.

Украинки Элина Свитолина, Катерина Козлова, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко остались на своих позициях - 3, 65, 40 и 80 соответственно.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинская звезда мирового тенниса 15-летняя Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF в австралийском Берне. В матче второго круга киевлянка обыграла американку Дженнифер Эли, пребывающую на 415 месте мирового рейтинга.

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