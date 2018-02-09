В Южной Корее стартует зимняя Олимпиада - ВИДЕО

Церемония открытия началась в час дня по киевскому времени. Украину на Олимпиаде представляют 33 спортсмена. Наши олимпийцы будут соревноваться в девяти из 15 видов спорта.

Так в биатлоне принимает участие 11 украинских спортсменов, в фигурном катании - четыре, в санном спорте - шесть, в фристайле - три, в лыжных гонках - четыре, в горнолыжном спорте - два, в сноубординге - один, в скелетоне - один и в лыжном двоеборье - один украинских спортсмен.

Украина претендует на медали в биатлоне и лыжной акробатике.

При этом министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в комментарии журналистам заявил, что на этих Олимпийских играх завоевание даже одной медали будет для украинской сборной успехом. Если завоюем две – это будет прекрасно и замечательно, - добавил он.

По прогнозу американской аналитической компании Gracenote, украинскую сборную ждет только одна бронзовая медаль в лыжной эстафете 4 х 5 километров среди женщин.

Агентство Associated Press дает более оптимистичный прогноз: женская сборная по биатлону получит "серебро" в эстафете, Анастасия Меркушина - "серебро" в спринте биатлона и Александр Абраменко - "бронзу" во фристайле.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, фристайлистка Татьяна Петрова в пятницу утром, 9 февраля, первой из представителей сборной Украины стартовала на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. При этом она стала первой украинкой за годы Независимости, которая стартовала в такой дисциплине как могул.