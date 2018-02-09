10:19 09.02.2018 | Спорт | Новости
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Легендарный боксер Рой Джонс завершил карьеру

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший в последнем бою в карьере встретился с американцем Скоттом Сигмоном. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Легендарный боксер Рой Джонс завершил карьеру

Отмечается, что 49-летний боксер победил по очкам в 10-раундовом бою и завоевал титул чемпиона мира по "малозначительной" версии Всемирного боксерского союза в весовой категории до 90,71 кг.

Поединок прошел в родном городе Джонса Пенсаколе. Отметим, что первый его бой был также в этом городе – в 1989 году боксер выиграл техническим нокаутом во втором раунде у американца Рикки Рэндалла.

За всю карьеру Джонс одержал 66 побед, 47 из которых нокаутом, и потерпел девять поражений. Кроме того, он завоевал серебро Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой сохранить бокс в программе Олимпийских игр.

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