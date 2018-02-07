16:19 07.02.2018 | Спорт | НовостиНовости Украины 100185967:nastya
Пидгрушная понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2018 - ВИДЕО
Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игор-2018 в Пхенчхане.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Соответствующее решение было принято на общекомандных сборах Олимпийской команды Украины.
Сама Пидгрушная выразила благодарность, за то что именно ей выпала почетная миссия нести флаг Украины на открытии Олимпийских игр. Елена призналась, что это была ее детская мечта.
Также биатлонистка обратилась к каждому украинцу, чтобы все болели за Украину. Даже несмотря на то, что болельщики находятся за тысячи километров каждая улыбка, каждая радость будет поддерживать команду.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальный олимпийский комитет Украины огласил имена 33 атлетов, которые будут представлять нашу страну на ХХІІ зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
"За три недели до зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане спортивные чиновники все еще рассматривают вопрос, какие российские атлеты получат специальное разрешение на участие в соревнованиях, оживив дискуссию о том, что отстранение России Международным олимпийским комитетом (МОК) за ее махинации с допингом может в итоге оказаться менее суровым, чем провозглашалось", - пишет The New York Times.