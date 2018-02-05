22:15 05.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские паралимпийцы завоевали еще десять медалей на Кубке мира по биатлону

Во второй день Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходит в финском городе Вуокатти, украинские паралимпийцы вновь показали мощное выступление.

Украинские паралимпийцы завоевали еще десять медалей на Кубке мира по биатлону

В понедельник, 5 февраля, наши спортсмены в биатлоне на блинной дистанции завоевали десять наград. Как сообщает Национальный Комитет спорта инвалидов Украины, в активе украинцев четыре золотые, три - серебряные и три бронзовые медали.

При этом золотые награды сегодня завоевали: Радь Тарас, Ляшенко Людмила, Лукьяненко Виталий и Шишкова Оксана. Медали серебряного достоинства у Батенковой-Бауман Юлии, Ковалевского Анатолия, Прилуцкой Ольги. Бронзовые медали завоевали: Буй Ирина, Рептюх Игорь, Рубановская Наталья.

Таким образом, за два соревновательных дня у национальной паралимпийской сборной команды Украины - 18 медалей, среди которых семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в финском городе Вуокатти стартовал Кубок мира по биатлону. В первый день соревнований Украинские паралимпийцы уже завоевали восемь наград. Как сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины, в активе украинских паралимпийцев, выступающих в составе 20 спортсменов - три "золотые", два "серебряные" и три бронзовые медали.

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