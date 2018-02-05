Украинские паралимпийцы завоевали еще десять медалей на Кубке мира по биатлону

В понедельник, 5 февраля, наши спортсмены в биатлоне на блинной дистанции завоевали десять наград. Как сообщает Национальный Комитет спорта инвалидов Украины, в активе украинцев четыре золотые, три - серебряные и три бронзовые медали.

При этом золотые награды сегодня завоевали: Радь Тарас, Ляшенко Людмила, Лукьяненко Виталий и Шишкова Оксана. Медали серебряного достоинства у Батенковой-Бауман Юлии, Ковалевского Анатолия, Прилуцкой Ольги. Бронзовые медали завоевали: Буй Ирина, Рептюх Игорь, Рубановская Наталья.

Таким образом, за два соревновательных дня у национальной паралимпийской сборной команды Украины - 18 медалей, среди которых семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в финском городе Вуокатти стартовал Кубок мира по биатлону. В первый день соревнований Украинские паралимпийцы уже завоевали восемь наград. Как сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины, в активе украинских паралимпийцев, выступающих в составе 20 спортсменов - три "золотые", два "серебряные" и три бронзовые медали.