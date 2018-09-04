14:24 04.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из-за экологического загрязнения в Крыму проводят эвакуацию детей

В оккупированном Россией Крыму началась эвакуация детей из-за экологического загрязнения на севере полуострова. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Из-за экологического загрязнения в Крыму проводят эвакуацию детей

По его словам, большое количество людей жалуются на свое состояние здоровья из-за загрязненного воздуха в Крыму. По этому случаю начали проводить эвакуацию детей, и это говорит о том, что ситуация угрожающая жизни людей.

Также Рефат отметил, что некоторые эксперты не исключают, что на территории завода "Крымский титан" могли храниться боевые отравленные вещества российской армии или проходить их тестирование.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что в воздухе над Херсонской областью обнаружили токсичные химические вещества. 


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