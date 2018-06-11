13:32 11.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минздрав выделит деньги на зарубежное лечение еще для 29 украинцев

Министерство здравоохранения Украины профинансирует зарубежное лечение еще для 29 украинцев. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Минздрав выделит деньги на зарубежное лечение еще для 29 украинцев

Отмечается, что комиссия Минздрава по вопросам направления украинцев на лечение за границу приняла решение оплатить лечение 29 украинских граждан, которые находятся за рубежом.

Известно, что в ближайшее время пациенты получат информационные письма для зарубежных клиник о гарантии оплаты лечения и смогут сразу обращаться в клиники, чтобы получить необходимые услуги.

В 2018 году на лечение украинцев за рубежом выделено почти 390 млн гривен из государственного бюджета. С начала года комиссия Минздрава приняла решение об оплате лечения за рубежом 148 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"министерство здравоохранения Украины намерено провести вакцинацию среди взрослых, которые пребывают в группе риска по заболеваемости корью. Отмечается, что недавно были установлены перемены в нормативные акты, которые дают возможность проводить бесплатную иммунизацию вакцинами. Их прибрели за бюджетные финансы.


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