На Харьковщине задержали нелегальную группу мигрантов - ФОТО

Харьковские пограничники ликвидировали еще один канал незаконной миграции в Украину. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.
Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с сотрудниками Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины разоблачили 30 иностранцев, находившихся на территории Украины без сооветствующих документов.
Задержанными оказались граждане Социалистической Республики Вьетнам, из них 17 женщин и 13 мужчин в возрасте от 18 до 48 лет.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос об их выдворении за пределы нашего государства в страну происхождения.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно работники Шевченковского управления полиции задержали группу нелегалов из Азии.