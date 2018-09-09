На Харьковщине задержали нелегальную группу мигрантов - ФОТО

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с сотрудниками Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины разоблачили 30 иностранцев, находившихся на территории Украины без сооветствующих документов.

Задержанными оказались граждане Социалистической Республики Вьетнам, из них 17 женщин и 13 мужчин в возрасте от 18 до 48 лет.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос об их выдворении за пределы нашего государства в страну происхождения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно работники Шевченковского управления полиции задержали группу нелегалов из Азии.