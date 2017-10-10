В Чили произошло землетрясение

Согласно информации сайта, тектонические толчки на глубине 82 км вызвали сдвиги литосферных плит, на которых находится чилийский порт Арика, расположенный к востоку от Перу.

Ранее чилийские геологи совместно с французскими коллегами в журнале Earth and Planetary Science Letters опубликовали информацию о том, что в ближайший год Сантьяго накроет мощнейшее землетрясение за всю историю города с прогнозируемой амплитудой в 8 баллов.

Такие сдвиги внутри тектонической коры могут быть вызвана в результате движения океанической плиты Наска под Южно-Американскую плиту, которое происходит со скоростью около 8 см в год.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Тихом океане возле берегов островного государства Тонга произошло мощное землетрясение.