12:21 10.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Чили произошло землетрясение

Около восточного чилийского порта Арика произошло землетрясение амплитудой в шесть баллов. Об этом передает сайт Геологической службы США.

В Чили произошло землетрясение

Согласно информации сайта, тектонические толчки на глубине 82 км вызвали сдвиги литосферных плит, на которых находится чилийский порт Арика, расположенный к востоку от Перу.

Ранее чилийские геологи совместно с французскими коллегами в журнале Earth and Planetary Science Letters опубликовали информацию о том, что в ближайший год Сантьяго накроет мощнейшее землетрясение за всю историю города с прогнозируемой амплитудой в 8 баллов.

Такие сдвиги внутри тектонической коры могут быть вызвана в результате движения океанической плиты Наска под Южно-Американскую плиту, которое происходит со скоростью около 8 см в год. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Тихом океане возле берегов островного государства Тонга произошло мощное землетрясение.


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