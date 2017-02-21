Под Винницей дизель столкнулся с автобусом, водитель погиб на месте - ФОТО

В результате аварии погиб на месте водитель автобуса. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, трагедия произошла в селе Калиновка на нерегулируемом железнодорожном переезде около пяти часов вечера.

В полиции отметили, что 50-летний водитель автобуса возвращался в гараж без пассажиров. После столкновения он получил смертельные травмы. Пассажиры дизель-поезда не пострадали.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Сейчас правоохранители устанавливают виновника аварии, которому грозит наказание до восьми лет заключения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сербии в ночь на вторник 21 февраля, грузовой поезд врезался в рейсовый автобус. В результате аварии пострадали 24 человека. Как сообщают местные СМИ, дорожно-транспорте происшествие произошло на линии Любовия-Белград на переезде Батар-поле.