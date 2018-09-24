21:32 24.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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За первое полугодие украинские предприятия получили 190 миллиардов гривен прибыли

Финансовый результат крупных и средних предприятий Украины до налогообложения за первое полугодие составил 189,780 миллиардов гривен.

За первое полугодие украинские предприятия получили 190 миллиардов гривен прибыли

Такие данные в понедельник, 24 сентября, опубликовала Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, 71,7% предприятий были прибыльными и получили финансовый результат 289,737 миллиардов гривен, 28,3% предприятия получили убыток 99,956 миллиардов гривен.

За полгода средний уровень рентабельности составил 9,1%.

При этом самый высокий уровень рентабельности обеспечивают операции с недвижимым имуществом - 38,2%.

Уровень рентабельности в некоторых секторах экономики составляет:

- сельское, лесное и рыбное хозяйство - 6,0%,

- промышленность - 8,1%,

- строительство - 2,5%,

- оптовая и розничная торговля - 26,6%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, проекте госбюджета-2019, который правительство подало в парламент, предусмотренное рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 3946,9 миллиардов гривен, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 107,4%, индекс цен производителей (декабрь до декабря предыдущего года) - 110,1%.


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