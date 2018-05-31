Кабмин выделит на модернизацию украинской инфраструктуры 90 млрд гривен

Как сообщается на Правительственном портале, деньги пойдут на инвестиции в дороги, железную дорогу, аэропорты и конечно же украинские порты.

Как отметил Кистион, морские порты Украины играют ключевую роль в развитии украинской экономики и обеспечивают до 45% экспортно-импортных операций внешней торговли Украины. Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, по данным последней отчетности, составил 1,7 млрд долларов, что равно 2% ВВП страны.

К 2030 году планируется реализовать 46 проектов развития морских портов с привлечением инвесторов, совокупная стоимость которых составляет почти 44 млрд гривен.

Большая часть проектов предусматривает реконструкцию и строительство новых перегрузочных мощностей, включая строительство новых причалов и тыловых комплексов.

"Это даст возможность создать дополнительно около 5 тысяч рабочих мест, обеспечить пропускную мощность на уровне 157 млн тонн груза", - добавил вице-премьер-министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог. Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.