НБУ предложит маленьким банкам сдать лицензии, - Рожкова

Всего таким банков в Украине осталось около 34. На данные момент они не докапитализировались до 200 миллионов гривен уставного капитала.

Об этом в четверг, 27 апреля, в интервью порталу Минфин заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. Она также отметил, что из этого числа критическими являются 13 банков и все они в основном очень мелкие.

По словам замглавы НБУ, с собственниками этих банков были проведены встречи и им советовали или пересмотреть свои бизнес-модели или подумать о добровольном отказе от статуса банка.

Год назад они уверяли, что у них есть планы по развитию, но за это время так ничего и не поменялось. Какой смысл вкладывать дополнительные деньги в банк, если он не дает "выхлопа" бизнеса?", - заявила она, добавив, что предлагает собственникам маленьких банков искать альтернативу.

Они могут стать финансовой компанией. Сейчас таких компаний в Украине много, но бывшие банки на их фоне будут иметь очень сильное преимущество, - пояснил Рожкова, отметив, что можно сдать банковскую лицензию, но оставить себе валютообмен, платежные системы и даже за счет собственного капитала заниматься кредитованием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в понедельник, 24 апреля, признал неплатежеспособным киевский Диамантбанк. В этот же день Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк.