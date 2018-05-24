Приходько прокомментировала выступление Козловского в РФ

Популярная украинская певица Анастасия Приходько заявила свое мнение о концерте музыканта Виталия Козловского в Москве. Звезда заявила, что не удивится, если Козловский даст концерт "ДНР".
Об этом сообщает Приходько в интервью некоторым украинским журналистам.
Она отметила свое возмущение тем, что звание "Заслуженный артист" могут носить и ненормальные, непорядочные люди. Певица считает Козловскогоо предателем Украины.
Насчет оправдания Козловского Приходько высказалась, что в стране все проблемы и происходят от подобных показательных выступлений. Она напомнила о военной агрессии России, о похоронах десяти тысяч человек.
Звезда подчеркнула, что слова Козловского о том, что он не знает, кто на кого напал и фотоснимок с Нелей Штепой являются показательными. По ее словам суть концерта не в ветеранах, а в стране.
Как добавила Приходько, ей не понятны мотивы звезд, которые едут в РФ ради поклонников, поскольку это потом ничем не исправить и нужно будет с этим жить до конца дней, а Козловский перечеркнул себе все.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", известный украинский певец Виталий Козловский после выступления в Москве на 9 мая заметно подвергся критике не только со стороны украинской публики, но и от своих коллег.
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