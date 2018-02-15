Украинский шоумен Антин Мухарский уехал из Украины и будет просить политического убежища

Об этом Мухарский написал на своей странице в Facebook.

"Если вы читаете эти строки, это означает, что я уже пересек государственную границу Украины и нахожусь в одной из стран Европы, где, вероятнее всего, в ближайшее время попрошу политического убежища", — написал шоумен.

Такое решение публичный деятель сделал, поскольку его считают главным алиментщиком украинского государства. В то же время Пухарский заявил, что у него вообще нет долгов перед своими детьми.

Отметим, что Мухарский должен выплачивать на их содержание 3 тысяч долларов ежемесячно. По его словам, в контракте также был пункт о возможности пересмотра суммы, если изменится его материальное положение. В 2014 году Мухарский стал зарабатывать меньше, но бывшая супруга не согласилась уменьшить сумму алиментов, утверждает шоумен.

Напоследок шоумен добавил, что он до последних минут своего пребывания в Украине, ждал и верил в то, что его услышат чиновники за соблюдение законности в этой стране.

"Я писал открытые письма представителю президента в Верховной рады Ирине Луценко и министру юстиции Павлу Петренко, я обращался с официальными заявлениями во все возможные институты, которые занимаются соблюдением справедливого судопроизводства в Украине", — объяснил Мухарский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва попросил политическое убежище у властей Австрийской Республики.