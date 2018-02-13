12:53 13.02.2018 | Культура | Новости
100186391:labazovych

На Евровидении представители Италии выступят с песней о волне терактов - ВИДЕО

Участники международного песенного конкурса "Евровидение 2018" из Италии презентуют всему миру песню, которая будет посвященная волне терактов.

На Евровидении представители Италии выступят с песней о волне терактов - ВИДЕО

Соответствующий клип на песню можно посмотреть на канале в YouTube, которая набрала более 3,5 млн просмотров.

Как сообщается на сайте организаторов, Эрмал Мета и Фабрицио Моро с композицией "Non mi avete fatto niente" одержали победу на фестивале в Сан-Ремо 11 февраля. Теперь победитель фестиваля едет на Евровидение.

Кстати, в финал конкурса (12 мая) сразу попадают  участник из Португали (поскольку представитель страны одержал победу в 2017 году) и представители стран Большой Пятерки: Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания.

Песенный конкурс состоится в столице Португалии Лиссабоне с 8 по 12 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская исполнительница, признанная "Прорывом года" по версии M1 Music Awards, а также участница Национального отбора на "Евровидение 2018" ТAYANNA презентовала новую песню "Леля".

Поделиться
Читайте также:
 
В центре Киева произошла стрельба, ранен один человек Стало известно число ликвидированных боевиков в ходе военной операции в Сирии Запрос об экстрадиции Саакашвили был направлен в Польшу - Минюст Грузии Гарри и Меган Маркл рассказали о деталях церемонии свадьбы
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив