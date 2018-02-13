На Евровидении представители Италии выступят с песней о волне терактов - ВИДЕО

Соответствующий клип на песню можно посмотреть на канале в YouTube, которая набрала более 3,5 млн просмотров.

Как сообщается на сайте организаторов, Эрмал Мета и Фабрицио Моро с композицией "Non mi avete fatto niente" одержали победу на фестивале в Сан-Ремо 11 февраля. Теперь победитель фестиваля едет на Евровидение.

Кстати, в финал конкурса (12 мая) сразу попадают участник из Португали (поскольку представитель страны одержал победу в 2017 году) и представители стран Большой Пятерки: Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания.

Песенный конкурс состоится в столице Португалии Лиссабоне с 8 по 12 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская исполнительница, признанная "Прорывом года" по версии M1 Music Awards, а также участница Национального отбора на "Евровидение 2018" ТAYANNA презентовала новую песню "Леля".