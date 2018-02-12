12:36 12.02.2018 | Культура | Новости
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Стали известны обладатели премии Гильдии сценаристов США

На днях в США прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии Гильдии сценаристов. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Стали известны обладатели премии Гильдии сценаристов США

Как отмечается, лауреатом в категории "Оригинальный сценарий" удостоился американский детективно-сатирический фильм ужасов режиссёра Джордана Пила "Прочь".

При этом за лучший адаптированный сценарий наградили художественную ленту "Зови меня своим именем" режиссёра Луки Гуаданьино. Известно, что  Тимоти Шаламе, Арми Хаммером, Майкл Сталбергом и Амир Казар снялись в главных ролях. 

В свою очередь картина "Рассказ служанки" лидировала в номинациях "Драматический сериал" и "Новый сериал".

В категории "Комедийный сериал" победителем была признана лента "Вице-президенту". 

Также в числе лауреатов оказались фильмы "Флинт", "Большая маленькая ложь", шоу Saturday Night Live.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине запретили показ 22 российских фильмов и разрешили прокат 6 российских кинолент в кинотеатрах в 2017 году. Всего за прошлый год государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины получили 302 фильма.

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