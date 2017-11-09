Ксения Собчак впервые показала лицо сына - ФОТО

Соответствующие фото Сообчак разместила в своем Instagram. "Мои любимые мужчины!!!" — подписала фото молодая мама.

По этому поводу поклонники звезды уже выразили свое восхищение малышом и отметили, что он похож на своего отца. "Папин клон! Копия полная! Хороший малыш. Уважаю Ксению!" - написал один из пользователей.

Отметим, что сыну Ксении Платону в ноябре исполнится год. Сейчас остается только надеется, что в ближайшее время Собчак поделится снимками празднования дня рождения малыша.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская телеведущая Ксения Собчак намерена принимать участие в выборах президента России.