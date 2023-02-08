Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

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Об этой информации сообщил Newsyou.info, передает Ura-inform.

Медики внимательно изучили несколько тысяч историй болезней пациентов разных рас и мест обитания. Результаты научной работы оказались весьма неожиданными.

Ранее многие были убеждены, что женщины в основном живут дольше мужчин, но это не так. Как выяснилось, у мужчин опасным возрастом считается 40 лет, в то время как у женщин – 30 лет.

Именно в этот период представители обоих полов начинают испытывать первые проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы. К причинам, провоцирующим проблемы со здоровьем относятся: стресс, курение, алкоголь, гиподинамия и неправильное питание.

Чтобы минимизировать риск инфарктов и инсультов медики советуют придерживаться сбалансированной диеты, заниматься спортом и постепенно отказываться от вредных привычек.

Напомним, ранее сообщалось, рецепт с луковицей от головной боли: врачи сказали, как приготовить простое лекарство самому.