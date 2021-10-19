Политика

Россия и Америка снова заговорили об Украине: стало известно, что недавно случилось

Главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время брифинга, было заявлено о возобновлении переговоров США и России.

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Об этой информации сообщил Gordonua, передает Ura-inform.

С его слов, этому послужил визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. На вопрос журналистов о правдивости информации того, что Нуланд посещала Россию с целью договорённостей  о присоединении Америки к переговорам нормандской четвёрки по вопросам Донбасса, Лавров дал ответ:

«Касательно Нуланд…Чтобы  оказать помощь в урегулировании конфликта на Донбассе не нужно быть членом «четвёрки» или превращать формат в «пятёрку» или «семёрку». У США есть инструменты влияния на президента Украины Владимира Зеленского и его команду. Поэтому поддерживая с ними диалог, который у нас возобновился: прошла встреча Нуланд с Дмитрием Козаком, курирующим в администрации РФ тематику Украины. И ими было принято решение продолжить контакты… Можно быстро разрешить ситуацию, если Америка будет готова выразить поддержку выполнения Минских соглашений».

Напомним, ранее сообщалось, В Кремле сказали какие меры будут предпринимать если Украина вступит в НАТО.

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