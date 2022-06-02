Виртуальные дети заменят обычных через 50 лет: ученые отличились удивительным прогнозом

Виртуальные дети станут чем-то само собой разумеющимся через 50 лет. Они помогут бороться с перенаселением, считает известный эксперт по искусственному интеллекту и новым технологиям Катриона Кэмпбелл.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

По ее словам, в метавселенной появятся виртуальные дети. Их создание почти ничего не будет стоить, а их существование требует минимальных ресурсов. Эксперт описывает их как «поколение тамагочи», имея в виду портативных цифровых питомцев, которые стали невероятно популярны среди молодежи на Западе в конце 1990-х и 20-м веках.

В своей новой книге «Искусственный интеллект по замыслу: проект жизни с искусственным интеллектом» Катриона Кэмпбелл утверждает, что проблемы перенаселенности подтолкнут общество к созданию цифровых детей. Он считает, что через 50 лет технологии продвинутся настолько, что дети метаверсии не будут отделены от детей реального мира.

Катриона Кэмпбелл считает, что скоро будут изобретены наушники и устройства, обеспечивающие настоящие тактильные ощущения. Это позволит вам обнимать, кормить и играть со своим цифровым отпрыском, как если бы он был нужным человеком. Вполне вероятно, что виртуальные дети будут иметь права лица и тела, смогут узнавать своих родителей и отвечать им, анализируя голос и наблюдая за мимикой. Эксперт убежден, что родители смогут выбирать, насколько быстро будут расти их дети, если вообще будут.

Первые попытки создания виртуальных детей уже предпринимаются. Например, новозеландская компания Soul Machines разработала проект BabyX. Мозг этого виртуального ребенка состоит из алгоритмов, которые определяют, что хорошо, а что плохо. Это позволяет BabyX научиться реагировать на действия, как настоящий ребенок. Как сообщает The Daily Mail, его движения на экране основаны на реальных движениях ребенка.

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