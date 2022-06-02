Папа Римский сделал важное заявление насчет Украины: к чему призвал понтифик

Главный католический понтифик Франциск осудил манипуляции с импортом зерна из Украины и напомнил, что это может грозить голодом в разных частях мира. Об этом заявил Папа Римский по окончании общей аудиенции в среду, 1 июня.

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Данная информация представлена ресурсом «Трибун», передает «УРА-Информ».

«Блокада экспорта зерна из Украины, от которого зависят жизни миллионов людей. Это вызывает большую тревогу. Пожалуйста, не используйте зерно, основной продукт питания, в качестве оружия!», – сказал Франциск.

Кто именно заблокировал ввоз зерна, он не уточнил. Он призвал «сделать все возможное, чтобы решить эту проблему и гарантировать всеобщее право на питание».

При этом, российские корабли блокируют украинские порты, препятствуя экспорту через Черное и Азовское моря. Украина также призвала к снятию блокады, а Россия утверждает, что морская территория Украины возле порта заминирована.

Напомним, инсайдер ОП сказал, когда произойдет «референдум» на оккупированных территориях Украины.